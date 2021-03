Rubata in pieno giorno la cassaforte del giudice Paola Roja: era tra i magistrati nelle chat di Palamara (Di lunedì 8 marzo 2021) Un misterioso furto, singolare per modalità di esecuzione, è stato messo a segno in casa del giudice Paola Roja. Il furto è avvenuto questa mattina nel quartiere Collina Fleming di Roma. Secondo quanto riporta Leggo.it, ignoti hanno portato via la cassaforte dall’abitazione del Presidente dell’ottava Sezione penale del tribunale di Roma. Fin qui sembrerebbe un furto come tanti. Hanno rubato solo la cassaforte, ignorando i preziosi Ma il furto è avvenuto in pieno giorno, mentre Paola Roja era impegnata nella celebrazione di un processo a piazzale Clodio. I ladri, scrive “Leggo.it, sarebbero entrati nell’appartamento da una finestra passando per il terrazzo condominiale. Hanno quindi smurato la cassaforte senza portare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Un misterioso furto, singolare per modalità di esecuzione, è stato messo a segno in casa del. Il furto è avvenuto questa mattina nel quartiere Collina Fleming di Roma. Secondo quanto riporta Leggo.it, ignoti hanno portato via ladall’abitazione del Presidente dell’ottava Sezione penale del tribunale di Roma. Fin qui sembrerebbe un furto come tanti. Hanno rubato solo la, ignorando i preziosi Ma il furto è avvenuto in, mentreera impegnata nella celebrazione di un processo a piazzale Clodio. I ladri, scrive “Leggo.it, sarebbero entrati nell’appartamento da una finestra passando per il terrazzo condominiale. Hanno quindi smurato lasenza portare ...

