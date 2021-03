Oltre 100mila morti per Covid | Italia tra le peggiori al mondo | il confronto con gli altri Paesi

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’supera iper: ilcon glidelOggi, lunedì 8 marzo, l’supera itotali per, risultando uno deialper mortalità da Coronavirus: ecco qual è ilcon gliStati. L’con i 318registrati nell’ultimo bollettino giornaliero raggiunge quota 100.103 decessi per: risultando il sesto Paese alper numero di vittime da Coronavirus. Un lunghissimo elenco iniziato, almeno ufficialmente, il 21 febbraio del 2020 ...

Roma, 8 mar. -morti in Italia nell'epidemia di Covid - 19. Secondo i dati del ministero della Salute, i decessi ad oggi, 8 marzo, sono 100.103. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.902 nuovi ...... che mostrano una tendenza di crescita molto elevata seppure per poco non raggiungano la soglia di 250 casi ogniabitanti'. APPROFONDIMENTI IL VIDEOMESSAGGIO Mario Draghi: 'L'emergenza ...Da ieri sono stati processati 184.684 tamponi con un tasso di positività che si attesta al 7,5%. In totale ad oggi sono state somministrate 5.417.678 ...Guidano la tragica classifica gli Stati Uniti (oltre 530mila vittime), seguiti da Brasile, Messico, India e Regno Unito ...