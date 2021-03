FOTO – Rifinitura sul terrazzo dell’hotel per gli azzurri

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Napoli, rifinitura all’aria aperta all’ultimo piano dell’Hotel Britannique - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Napoli, rifinitura all’aria aperta all’ultimo piano dell’Hotel Britannique - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Napoli, rifinitura all’aria aperta all’ultimo piano dell’Hotel Britannique - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Napoli, rifinitura all’aria aperta all’ultimo piano dell’Hotel Britannique - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Napoli, rifinitura all’aria aperta all’ultimo piano dell’Hotel Britannique -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Rifinitura

Napoli Magazine

... ha bisogno di importanti lavori di, Seguiranno un progetto dell'architetto Amanda ... Unadel 1916, postata ieri dal museo su Facebook racconta come il capolavoro nel 1916 sia sia stato ...... dei fratelli Paolo e Policarpo Abitante (nellacon sindaco, assessore e dirigente del comune) ...riguardate la struttura - ha detto l'assessore Ermeti - nonché i lagnami usati per lae ...Mister Gattuso sceglie di effettuare la rifinitura sul terrazzo dell'hotel che ospita il ritiro pre-gara degli azzurri. Stando a quanto riportato ...Al termine dei 90 minuti di gioco Benevento e Spezia si sono divisa la posta in gioco sul risultato di 1-1 e così le due squadre restano appaiate in classifica. Ma a parte la gara del “Picco” fa discu ...