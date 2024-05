Ambra Sabatini e Irma Testa promuovono i valori che guidano il lavoro della Fondazione Laureus

(Di martedì 7 maggio 2024) Per sottolineare ilsvolto sul campo ogni giorno nelle periferie delle principali città italiane a supporto dei giovani in difficoltà grazie allo sport (ad oggi sono più di 3mila i bambini coinvolti in 20 differenti attività sportive),Sport for Good Italia lancia una nuova campagna, che si articola in 3 videoclip con

Fano, Carbon Line nel futuro: approvato il contratto integrativo, premio aziendale (di partenza) da 2mila euro e novità su maternità e formazione - Fano, Carbon Line nel futuro: approvato il contratto integrativo, premio aziendale (di partenza) da 2mila euro e novità su maternità e formazione - FANO - Concluse le assemblee di approvazione del contratto integrativo sottoscritto dai sindacati e l'azienda Carbon Line di Fano. «Dopo ...

Ambra Sabatini e Irma Testa per Fondazione Laureus Italia - ambra Sabatini e Irma Testa per Fondazione Laureus Italia - Milano, 7 maggio 2024 – Per sottolineare il lavoro svolto sul campo ogni giorno nelle periferie delle principali città italiane a supporto dei giovani in difficoltà grazie allo sport (ad oggi sono più ...

Strage di El Ambra: «Le autorità tunisine hanno ucciso i miei figli perché erano neri» - Strage di El ambra: «Le autorità tunisine hanno ucciso i miei figli perché erano neri» - Refugees in Libya, Mem.Med e J&L Project denunciano un nuovo omicidio di massa Refugees in Libya, Mem.Med – Memoria Mediterranea e J&L Project, in un comunicato congiunto, hanno pubblicato questa matt ...