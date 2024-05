(Di martedì 7 maggio 2024) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Un’area depressionaria in quota è presente su parte dell’Europa centro-occidentale e del bacino del Mediterraneo. Tale struttura da domani, mercoledì, si allontanerà verso Sud-Est, a seguito della graduale espansione dall’Atlantico di un promontorio anticiclonico. Sulla, da domani, ilrisulterà in, con una debole instabilità pomeridiana prevalentemente a ridosso dei rilievi. Lemassime saranno in graduale aumento. L'articolo CalcioWeb.

Milano – Che sia finalmente giunto il momento della vera primavera? In realtà, sebbene il quadro Meteo generale per la Lombardia sia in miglioramento, non dovremmo essere di fronte a un cambio di marcia deciso. Dopo i due giorni di piogge intense, ...

Milano – Pensavamo di esserci lasciati le piogge alle spalle, ma non sarà così. Anche la settimana che sta per inizia re avrà la sua dose, non sgradita, di acqua dopo un weekend tutto sommato sole ggiato e tiepido. In Lombardia, infatti, il fine ...

Meteo: in Lombardia tempo in miglioramento, aumentano temperature - meteo: in lombardia tempo in miglioramento, aumentano temperature - Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Un'area depressionaria in quota è presente su parte dell'Europa centro-occidentale e del bacino del Mediterraneo. Tale struttura da domani, mercoledì, si allontanerà verso ...

Meteo Italia - Ancora maltempo mercoledì e giovedì, ecco le regioni più a rischio piogge, temporali e grandine. - meteo Italia - Ancora maltempo mercoledì e giovedì, ecco le regioni più a rischio piogge, temporali e grandine. - Inizia a formarsi proprio in queste ore il vortice di bassa pressione che ci accompagnerà almeno fino alla giornata di giovedì portando rovesci e temporali anche di forte intensità. Il peggioramento è ...

Cronaca meteo. Nuova perturbazione in transito con piogge e temporali. Situazione ed evoluzione prossime ore - Cronaca meteo. Nuova perturbazione in transito con piogge e temporali. Situazione ed evoluzione prossime ore - Coinvolte principalmente le regioni centro-settentrionali.