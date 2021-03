Effetto Covid sull’imprenditoria femminile: nel 2020 sono sparite 4 mila aziende guidate da donne (Di domenica 7 marzo 2021) La pandemia del Coronavirus è riuscita, in poco tempo, a mandare all’aria tutti i sacrifici fatti negli ultimi anni. È riuscita anche a interrompere la corsa dell’imprenditoria femminile che a fine 2020 registra un calo dello 0,29 per cento delle imprese guidate da donne con meno di 35 anni di età. Questo significa che ci sono 4mila attività in meno rispetto al 2019, stando a ciò che emerge dalle elaborazioni condotte dall’ufficio studi Confesercenti in occasione della Festa della Donna. Il più colpito? Il Centro Nord Si tratta della prima battuta d’arresto per l’imprenditoria femminile in ben sei anni. Si interrompe una crescita costante dal 2014. Le più colpite sono le regioni del Centro Nord, il Mezzogiorno invece segna un +0,26 per cento. ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) La pandemia del Coronavirus è riuscita, in poco tempo, a mandare all’aria tutti i sacrifici fatti negli ultimi anni. È riuscita anche a interrompere la corsa dell’imprenditoriache a fineregistra un calo dello 0,29 per cento delle impresedacon meno di 35 anni di età. Questo significa che ciattività in meno rispetto al 2019, stando a ciò che emerge dalle elaborazioni condotte dall’ufficio studi Confesercenti in occasione della Festa della Donna. Il più colpito? Il Centro Nord Si tratta della prima battuta d’arresto per l’imprenditoriain ben sei anni. Si interrompe una crescita costante dal 2014. Le più colpitele regioni del Centro Nord, il Mezzogiorno invece segna un +0,26 per cento. ...

Advertising

Corriere : Calo di casi tra sanitari e over 80: «È il primo effetto dei vaccini» - rivalta_danilo : Può darsi sia l’effetto del dopo Covid ? Per Zingaretti intendo . Con rispetto ovviamente . - AllertApc : RT @liubasoncini: Effetto #Covid: piccoli borghi diventano sedi sostenibili dell'azienda diffusa. Riprogettare spazi e uffici e riorganizza… - mxxma : @p3r4zzett1 @borghi_claudio @ci_cinicamente @AStramezzi M'aspetto che qui in Lombardia si impartisca una direttiva… - mattiapenati : @borghi_claudio @zanchettin83 @itosettiMD_MBA @parloamestessa @Cartabellotta @sole24ore nel grafico una rappresenta… -