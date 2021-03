Sanremo, smentita l’accusa di plagio per il brano dei Maneskin (Di giovedì 4 marzo 2021) smentita l’accusa di plagio per i Maneskin. Durante la Conferenza Stampa di ieri, alcuni giornalisti hanno sottolineato che ci sarebbe un caso di plagio. l’accusa riguarda il pezzo dei Maneskin e della loro “Zitti e Buoni“. Stando a quanto dichiarato in Sala Stampa, ci sarebbe una somiglianza con la canzone F.D.T. di Anthony Laszlo. Il brano sembrava avere effettivamente dei suoni troppo simili al pezzo a cui è stato paragonato. La casa discografica dei Maneskin aveva già risposto alle accuse dichiarando: “Le parole ‘Fuori di Testa’ hanno nei due brani uno svolgimento differente anche determinato dalla assenza o presenza di pause. In ‘Ftd’ notiamo una pausa di ottavo (ben udibile) tra le parole ‘Fuori di’ e ‘Testa’ mentre su ‘Zitti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)diper i. Durante la Conferenza Stampa di ieri, alcuni giornalisti hanno sottolineato che ci sarebbe un caso diriguarda il pezzo deie della loro “Zitti e Buoni“. Stando a quanto dichiarato in Sala Stampa, ci sarebbe una somiglianza con la canzone F.D.T. di Anthony Laszlo. Ilsembrava avere effettivamente dei suoni troppo simili al pezzo a cui è stato paragonato. La casa discografica deiaveva già risposto alle accuse dichiarando: “Le parole ‘Fuori di Testa’ hanno nei due brani uno svolgimento differente anche determinato dalla assenza o presenza di pause. In ‘Ftd’ notiamo una pausa di ottavo (ben udibile) tra le parole ‘Fuori di’ e ‘Testa’ mentre su ‘Zitti ...

