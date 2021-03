Tecnocasa | osservatorio immobiliare speciale Campania

Ultime Notizie dalla rete : Tecnocasa osservatorio

Uno speciale dedicato al mercato immobiliare di ogni singola Regione d'Italia con prezzi e tendenze registrate dall'Immobiliare Grupponella prima parte del 2020. Le analisi condotte dal nostro Ufficio Studi hanno interessato quasi 5.500 zone per un totale di 100 mila dati provenienti dalle 2.TRENTO. Tornano a salire i prezzi delle case a Trento: secondo i dati dell'nel primo semestre del 2020 i prezzi sono saliti in media del 2 per cento. Nella zona della Bolghera il mercato immobiliare è in ripresa anche se appare più riflessivo. Numerose ...Pubblicato il nuovo studio che si riferisce al primo semestre del 2020. Cognola e Martignano le zone che sembrano più apprezzate per un rapporto qualità-prezzo giudicato interessante ...Nel centro di Firenze la mediazione ha funzionato poco e a tempo. E c’è chi sfrutta la crisi per impossessarsi di attività a buon prezzo ...