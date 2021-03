Belen riceve il trentesimo Tapiro Al party senza mascherina | “Via prima che la situazione degenerasse”

(Di martedì 2 marzo 2021) Belén Rodríguez da record: questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli le consegnerà ild’oro della carriera. La showgirl argentina, incinta di cinque mesi, è finita al centro delle polemiche perché sabato era all’inaugurazione di un locale milanese, zona Lambrate, dove più di 400 ospiti hanno ballatomascherine e distanziamento. Intercettata a Milano, Belén, 36 anni, ha dichiarato: «Sono andata lì per pranzo. Ero seduta in una zona riservata e lal’ho tolta solo per mangiare e scattare qualche foto. Non ho visto la folla, perché sono andata viache la». Con 30 Tapiri d’oro ricevuti dal 2008 a oggi, Belén è la più attapirata della storia di Striscia, seguita da Rosario ...

La showgirl ha ricevuto il Tapiro d'oro di Strisca numero 30, più di chiunque altro, per la partecipazione all'inaugurazione di un locale milanese ...Record di tapiri per Belen Rodriguez, che dal 2008 a oggi ne ha ricevuti 30, aggiudicandosi il "titolo" di più attapirata ...