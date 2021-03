Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: LINDA riceve una notizia drammatica ed ESCE DI SCENA! (Di lunedì 1 marzo 2021) Non ci sarà nessun happy end per LINDA Baumgartner (Julia Grimpe). Entrato in scena ormai più di un anno fa e diventato velocemente una dei volti principali di Tempesta d’amore, questo personaggio è infatti destinato ad uscire di scena in modo drammatico. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la triste storia di LINDA LINDA e Christoph, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldEsattamente un anno fa – nel febbraio 2020 – andava in scena una delle fasi più drammatiche della quindicesima stagione di Tempesta d’amore, con protagonisti Denise (Helen Barke) e Joshua (Julian ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 1 marzo 2021) Non ci sarà nessun happy end perBaumgartner (Julia Grimpe). Entrato in scena ormai più di un anno fa e diventato velocemente una dei volti principali di, questo personaggio è infatti destinato ad uscire di scena in modo drammatico. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntate: la triste storia die Christoph,© ARD/Christof ArnoldEsattamente un anno fa – nel febbraio 2020 – andava in scena una delle fasi più drammatiche della quindicesima stagione di, con protagonisti Denise (Helen Barke) e Joshua (Julian ...

