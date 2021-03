Palermo, Hera Hora al capolinea: la società sarà presto liquidata, Di Piazza contrario (Di lunedì 1 marzo 2021) Hera Hora al capolinea.La società, creata da Dario Mirri e Tony Di Piazza per partecipare al bando per l'assegnazione delle quote del Palermo, verrà a breve liquidata. Per mettere nero su bianco, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', servirà attendere l'assemblea straordinaria dei soci e soprattutto la presenza di un notaio.«Il Cda tenuto ieri pomeriggio ha deliberato la convocazione dell’assemblea proprio per porre fine all’esistenza della holding che poco più di un anno e mezzo fa venne scelta dal sindaco Orlando...».Durante la riunione non si è però discusso solo di tale argomento, infatti nei giorni scorsi sarebbe arrivata una Pec di Di Piazza che contestava l'operato di Rinaldo Sagramola. La soluzione legata alla ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021)al.La, creata da Dario Mirri e Tony Diper partecipare al bando per l'assegnazione delle quote del, verrà a breve. Per mettere nero su bianco, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', servirà attendere l'assemblea straordinaria dei soci e soprattutto la presenza di un notaio.«Il Cda tenuto ieri pomeriggio ha deliberato la convocazione dell’assemblea proprio per porre fine all’esistenza della holding che poco più di un anno e mezzo fa venne scelta dal sindaco Orlando...».Durante la riunione non si è però discusso solo di tale argomento, infatti nei giorni scorsi sarebbe arrivata una Pec di Diche contestava l'operato di Rinaldo Sagramola. La soluzione legata alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Hera Palermo, Hera Hora verso la liquidazione: le decisioni del C.d.A. Nessuna sorpresa dal Consiglio d'Amministrazione di Hera Hora , la società che controlla la Palermo FC: è stata decisa la convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare la messa in liquidazione della società . L'assemblea, che verrà convocata ...

Da Boscaglia a Hera Hora, il giorno più lungo del Palermo In sei mesi, dopo una promozione dalla D in linea con i programmi iniziali, il Palermo ha disperso ... Questa stagione brucerà otto milioni di euro, il "tesoretto" di Hera Hora è già praticamente finito ...

Palermo, Hera Hora verso la liquidazione: le decisioni del CdA Stadionews.it Calciomercato Palermo, esonerato Boscaglia: squadra affidata a Filippi Calciomercato Palermo, esonerato Boscaglia. Calciomercato Palermo, Roberto Boscaglia non è più l’allenatore dei rosanero. Calciomercato Palermo, è arrivato l’esonero per Roberto Boscaglia. LEGGI ANCHE ...

CALCIO SICILIANO: Palermo, salta Boscaglia. In silenzio verso il derby di Catania Roberto Boscaglia è stato esonerato dopo la sconfitta di Viterbo. Tensione all’interno della squadra, che farà i conti con defezioni importanti verso il derby. La società ha affidato la guida tecnica ...

