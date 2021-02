America’s Cup, vietato Tinder a New Zealand! Non consentiti gli incontri con sconosciuti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Team New Zealand si sta preparando per affrontare Luna Rossa nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Si incomincerà sabato 6 marzo nella baia di Auckland, chi vincerà sette regate conquisterà la Vecchia Brocca. I Kiwi si presentano da Defender e sono i favoriti della vigilia, ma l’equipaggio italiano sembra avere le carte in regola per tentare il colpaccio contro i padroni di casa. Cresce l’attesa in vista del confronto nel Golfo di Hauraki, i neozelandesi hanno testato diverse soluzioni tecniche durante gli ultimi allenamenti e si vocifera che abbiano rasentato anche i 60 nodi di velocità durante alcuni test. Massima concentrazione attorno alla barca e massima attenzione alla salute di tutti gli uomini della flotta, vista la particolare situazione (anche se la Nuova Zelanda è un Paese Covid-free). Come riporta Live Sail Die, i responsabili del team hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Team New Zealand si sta preparando per affrontare Luna Rossa nel match race che metterà in palio laCup. Si incomincerà sabato 6 marzo nella baia di Auckland, chi vincerà sette regate conquisterà la Vecchia Brocca. I Kiwi si presentano da Defender e sono i favoriti della vigilia, ma l’equipaggio italiano sembra avere le carte in regola per tentare il colpaccio contro i padroni di casa. Cresce l’attesa in vista del confronto nel Golfo di Hauraki, i neozelandesi hanno testato diverse soluzioni tecniche durante gli ultimi allenamenti e si vocifera che abbiano rasentato anche i 60 nodi di velocità durante alcuni test. Massima concentrazione attorno alla barca e massima attenzione alla salute di tutti gli uomini della flotta, vista la particolare situazione (anche se la Nuova Zelanda è un Paese Covid-free). Come riporta Live Sail Die, i responsabili del team hanno ...

