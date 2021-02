Nacho | “Abbiamo segnato solo un gol perchè l’Atalanta si è chiusa dietro”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il difensore del Real Madrid,Fernandez, ha commentato la vittoria di Bergamo sulai microfoni di Movistar+. Queste le sue parole: “È stata dura,è rimasta in inferiorità numerica e si ègiustamente, concedendoci pochi spazi e quindi dovevamo inventarci qualcosa, come magari un tiro da fuori.realizzatouna rete proprio per questo motivo, ma spesso queste partite le chiudi anche 0-0. Non è una scusa o un alibi, ma penso che dobbiamo anche rendere omaggio a ciò che ha fatto la squadra. Questo risultato ha un sapore agrodolce per noi”. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) ATALANTA REAL MADRID: IL BALLOTTAGGIOvisto che nelle ... Vazquez e Mendy dovrebbero essere i terzini titolari di una difesa a quattro cone Varane ...REAL MADRID (4 - 3 - 3): Courtois; Vazquez, Varane,, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, ... Noi non siamo abituati a giocare questo tipo di partite, ma in questi annigià affrontato ...211 Non c’è niente da fare. Il Real Madrid è ancora un club potente – in patria come in Europa – e purtroppo, nel 2021 e con il Var a bordo campo, esistono arbitri che ne subiscono il fascino danneggi ...Freuler espulso (18'), Zapata infortunato (30') e a pochi minuti dal 90' la beffa sul tiro a giro di Mendy, l’uomo che non ti aspetti, il terzino che aveva ...