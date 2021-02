'Ho il Covid... meglio per te se riparti e ci lasci stare': la minaccia all'autista di Bus Italia. (Di mercoledì 24 febbraio 2021) 'Ho il Covid... meglio per te se riparti e ci lasci stare': c on questa minaccia, secondo le testimonianze raccolte dalla Polizia, un 38enne sardo ha cercato di evitare una multa o di scendere ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 24 febbraio 2021) 'Ho il...per te see ci': c on questa, secondo le testimonianze raccolte dalla Polizia, un 38enne sardo ha cercato di evitare una multa o di scendere ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid, Attilio Fontana: “Meglio 4 persone al ristorante che 24 a casa. Sì a una libertà controllata”… - berlusconi : Dobbiamo fare tutti il meglio che possiamo per superare questa crisi del Covid, per ricostruire e rinascere. Dobbia… - Rikkinadir1 : @tonyy61 Uno giusto non sei riuscito a dirlo. Montagnier sono lustri che sta inanellando figuracce, sia sui vaccini… - Italianfight1 : RT @jabbaTM: Se spegnete la TV il Covid sparisce e tutti i Cazzari di Virologi Zanzarologi che sono un anno che ci speculano tornano in cor… - romanino48 : RT @jabbaTM: Se spegnete la TV il Covid sparisce e tutti i Cazzari di Virologi Zanzarologi che sono un anno che ci speculano tornano in cor… -