(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un altro pezzo diil partito dopo Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin. Si tratta delche, dopo aver sentito la capogruppo Anna Maria Bernini, ha scritto in ...

La7tv : #specialimentana Luigi #Vitali (Forza Italia): 'Cari colleghi come doverosamente comunicato a Berlusconi ho preso l… - Open_gol : ??«Cari colleghi, ho preso la decisione di sostenere il professor Conte. È stato un onore lavorare con voi». Il sena… - MediasetTgcom24 : Il senatore Luigi Vitali lascia Forza Italia: sosterrò Conte #luigivitali - Libero_official : Il senatore Luigi #Vitali lascia #ForzaItalia e va a sostenere #Conte tra i #responsabili. La bomba alla… - anto_galli4 : RT @alkhimiyah: #crisigoverno, il senatore Luigi #Vitali lascia #ForzaItalia: 'Ho deciso di sostenere #Conte'. Il Fatto Quotidiano https://… -

Ultime Notizie dalla rete : senatore Luigi

"Credo che questo sia il momento dell'unita' e non delle contrapposizioni". Lo dice il senatore di FI, Luigi Vitali, che annuncia il sostegno a Giuseppe Conte. «La prevenzione nutrizionale è la più ...L’operazione grazie ai cinque senatori del Maie, ai due fuoriusciti di Forza Italia e ai due ex M5s De Falco e Marilotti. Pd costretto a “prestare” una sua senatrice (Tatiana Rojc) per arrivare al num ...