Milan, espulso Ibrahimovic nel derby: niente semifinale di Coppa Italia (Di martedì 26 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic salterà l’eventuale semifinale di Coppa Italia contro Juventus o Spal: l’attaccante del Milan è stato espulso con l’Inter Zlatan Ibrahimovic salterà l’eventuale semifinale di Coppa Italia contro la vincente tra Juventus e Spal. L’attaccante del Milan ha rimediato una doppia ammonizione nel derby con l’Inter che gli costerà un turno di squalifica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Zlatansalterà l’eventualedicontro Juventus o Spal: l’attaccante delè statocon l’Inter Zlatansalterà l’eventualedicontro la vincente tra Juventus e Spal. L’attaccante delha rimediato una doppia ammonizione nelcon l’Inter che gli costerà un turno di squalifica. Leggi su Calcionews24.com

FBacigaluppo : @Inter_es Non possono batterci con 10 e l'unico che salva il Milan viene espulso - OfficialRei7 : Ha segnato chi doveva essere espulso, ma il Milan ruba hahahaha???? - EleDiCi : Fa molto ridere che al #Milan venga espulso #Ibrahimovic e poi l'#Inter pareggi propri con il rigore AHAHAHAH - crypto_lele : Espulsione esagerata, rigore inesistente e lukaku non espulso, favori al milan come sempe.... #InterMilan - fiock81 : Aggiornamento: ogni partita minimo un rotto, un palo, un espulso e un rigore contro. Culo #Milan -