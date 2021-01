Matteo, morto a 19 anni in motoslitta: aperta un’inchiesta (Di martedì 26 gennaio 2021) La Procura di Sondrio ha aperto un’indagine per valanga colposa per accertare se vi siano responsabilità per la tragedia costata la vita a Matteo Gestra, 19 anni, di Stazzona (Como) morto domenica all’ospedale Papa Giovanni dove era arrivato in condizioni disperate. I tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di finanza dovranno fare luce su quanto accaduto in un pomeriggio assolato a 2.300 metri di quota sul Mortirolo, con l’allarme valanghe molto elevato (quattro su una scala di cinque). L’obiettivo è capire se a provocare il distacco della valanga possa essere stato proprio il passaggio delle motoslitte della comitiva con Matteo e i suoi quattro amici. All’improvviso un muro di neve ha travolto il ragazzo, rimasto sepolto sotto la coltre bianca troppo a lungo per poter sopravvivere. Un amico che lo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 gennaio 2021) La Procura di Sondrio ha aperto un’indagine per valanga colposa per accertare se vi siano responsabilità per la tragedia costata la vita aGestra, 19, di Stazzona (Como)domenica all’ospedale Papa Giovdove era arrivato in condizioni disperate. I tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di finanza dovranno fare luce su quanto accaduto in un pomeriggio assolato a 2.300 metri di quota sul Mortirolo, con l’allarme valanghe molto elevato (quattro su una scala di cinque). L’obiettivo è capire se a provocare il distacco della valanga possa essere stato proprio il passaggio delle motoslitte della comitiva cone i suoi quattro amici. All’improvviso un muro di neve ha travolto il ragazzo, rimasto sepolto sotto la coltre bianca troppo a lungo per poter sopravvivere. Un amico che lo ...

Il diciannovenne Matteo morto sul Mortirolo, travolto da una valanga: lascia la madre e due fratelli

Sergio Bonazzi morto di Covid, il Sant'Orsola intitola un reparto all'infermiere

La terapia intensiva del Sant'Orsola dedicata a Sergio Bonazzi

Sarà inaugurata domani pomeriggio, alle 18, la nuova terapia intensiva Covid del Policlinico Sant'Orsola di Bologna dedicata a Sergio Bonazzi, l'infermiere che fu prima vittima del Covid fra gli opera ...

