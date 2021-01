LIVE VOLLEY Bekescsaba-Monza 16-25 27-29 14-11 | CEV Cup 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 26 gennaio 2021) Swietelsky Bekecsaba e Saugellasi sfidano nel match valido per gli ottavi di finale della CEV Cup femminile. Sfida da dentro o fuori per l’accesso ai quarti di finale: le brianzole vogliono confermare l’ottimo momento di forma contro la squadra ungherese più forte. L’appuntamento è per le ore 16.30 di martedì 26 gennaio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LASwietelsky Bekecsaba – Saugella16-25 27-29 14-11 TERZO SET – Pessima ricezione, +3 per le ungheresi: 14-10, timeout per le padrone di casa. TERZO SET – ...