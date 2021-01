Bergamo | esce di casa e spara in aria per provare la pistola nuova | denunciato

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Domenica (24 gennaio) l’equipaggio Volante della Questura è intervenuto in via Gasparini per alcune segnalazione di spari. Sul posto alcuni residenti hanno detto che nella serata di sabato avevano udito alcuni botti provenire da un parcheggio. Data la vittoria pomeridiana dell’Atalanta avevano pensato a dei festeggiamenti per cui non erano state allertate le Forze dell’Ordine. Nella tarda mattinata di domenica avevano però udito altri botti, come se si trattasse di colpi di. Dopo una breve indagine sul posto, in base alle testimonianze, che riferivano di aver visto un uomo impugnare una, il personale ha individuato l’appartamento del presunto autore degli spari. Alla vista dei poliziotti l’uomo presente nell’abitazione ha ammesso di aver acquistato recentemente, su piattaforma on line, una “scacciacani” e di averla utilizzata nel ...