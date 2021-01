Miami Heat utilizzerà cani che annusano il coronavirus (Di lunedì 25 gennaio 2021) Durante la pandemia di coronavirus anche il campionato dell’NBA ha dovuto adattarsi alle restrizioni, inclusa l’assenza di spettatori durante le partite. Il Miami Heat ha deciso di ospitare alcuni fan di persona durante le prossime partite. Per far questo la società ha affermato che utilizzerà cani addestrati a fiutare il coronavirus. Come faranno i Miami Heat ad ospitare i fan nell’Arena? La pandemia di coronavirus ha stravolto le vite di tutti. Anche il mondo dello sport ha risentito delle restrizioni utilizzate dai governi nel tentativo di rallentare la diffusione del virus. Le partite di ogni sport si sono svolte in un clima surreale, con nessun spettatore presente dal vivo. Ora molti Stati stanno cercando di riportare, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) Durante la pandemia dianche il campionato dell’NBA ha dovuto adattarsi alle restrizioni, inclusa l’assenza di spettatori durante le partite. Ilha deciso di ospitare alcuni fan di persona durante le prossime partite. Per far questo la società ha affermato cheaddestrati a fiutare il. Come faranno iad ospitare i fan nell’Arena? La pandemia diha stravolto le vite di tutti. Anche il mondo dello sport ha risentito delle restrizioni utilizzate dai governi nel tentativo di rallentare la diffusione del virus. Le partite di ogni sport si sono svolte in un clima surreale, con nessun spettatore presente dal vivo. Ora molti Stati stanno cercando di riportare, ...

Durante la pandemia lo sport ha subito restrizioni. I Miami Heat hanno deciso di utilizzare cani anticovid per riportare i fan nell'Arena.

Durante la pandemia lo sport ha subito restrizioni. I Miami Heat hanno deciso di utilizzare cani anticovid per riportare i fan nell'Arena.