La lente dei Nas sui «furbetti del vaccino» | da Palermo a Modena | centinaia di dosi somministrate a parenti e amici

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il report del governo sul numero didelanti-Covidfinora in Italia è aggiornato alla cifra di 1.343.880. Di queste, 540 sono attualmente sotto ladel Nucleo Antisofisticazione e Sanità, i Nas: sarebbero state inoculate arbitrariamente, senza seguire le fasce prioritarie stabilite nel piano vaccinale. A Petralia Sottana, nel Palermitano, su 1.121 somministrazioni – dato del 21 gennaio – 333 sono finite sotto inchiesta, si legge su Repubblica. A far scattare le indagini, il post su Facebook di una dottoressa in pensione: mostrava sul social network la propria soddisfazione per aver ricevuto la dose già il 5 gennaio, nonostante non rientrasse nelle categorie da vaccinare secondo le direttive del governo. Oltre al suo caso, i carabinieri hanno scoperto che all’ospedale Madonna ...