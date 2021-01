Federico Fashion Style: età, altezza, peso, nome, compagna e figlia, saloni e tecniche speciali (Di domenica 24 gennaio 2021) Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è un hair stylist particolarmente noto nel mondo dello spettacolo e delle celebrità. Partendo da Nina Moric e passando per Valeria Marini sono tantissimi i personaggi che hanno ricevuto da Federico un trattamento speciale. Proprio come loro anche Paola Turci, Tina Cipollari, Cecilia Capriotti, Giulia De Lellis e moltissimi altri. Federico è finito spesso al centro di accese polemiche in merito al prezzo dei suoi servizi professionali, considerato eccessivo da alcuni clienti. Non ha mancato di chiarire lui stesso la vicenda su Instagram, spiegando i motivi di uno scontrino da tremila euro. Nato e cresciuto ad Anzio, Federico ha espresso sin da bambino la sua passione per l’attuale lavoro. In tenera età progettava ... Leggi su tuttivip (Di domenica 24 gennaio 2021)Lauri, in arte, è un hair stylist particolarmente noto nel mondo dello spettacolo e delle celebrità. Partendo da Nina Moric e passando per Valeria Marini sono tantissimi i personaggi che hanno ricevuto daun trattamento speciale. Proprio come loro anche Paola Turci, Tina Cipollari, Cecilia Capriotti, Giulia De Lellis e moltissimi altri.è finito spesso al centro di accese polemiche in merito al prezzo dei suoi servizi professionali, considerato eccessivo da alcuni clienti. Non ha mancato di chiarire lui stesso la vicenda su Instagram, spiegando i motivi di uno scontrino da tremila euro. Nato e cresciuto ad Anzio,ha espresso sin da bambino la sua passione per l’attuale lavoro. In tenera età progettava ...

CorriereCitta : Federico Fashion Style a Live Non è la D'Urso: chi è, età, carriera, vita privata, figlia, Instagram, la madre… - francyriki : RT @Fanclub_dUrso: Stasera a #noneladurso: -L’annuncio di A.Mussolini: “Adesso cambio vita, ecco cosa farò” -Il giallo choc della madre di… - BISLACCO3 : RT @EdoardoManzell1: Stasera a #noneladurso Alessandra Mussolini, un drive in e sorprese choc per lei, il ritorno di Federico Fashion Style… - LiveNoneladUrso : RT @EdoardoManzell1: Stasera a #noneladurso Alessandra Mussolini, un drive in e sorprese choc per lei, il ritorno di Federico Fashion Style… - LiveNoneladUrso : RT @Fanclub_dUrso: Stasera a #noneladurso: -L’annuncio di A.Mussolini: “Adesso cambio vita, ecco cosa farò” -Il giallo choc della madre di… -