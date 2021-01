Michelle Hunziker | domani compie gli anni | l’età in tutte le lingue del mondo – VIDEO

Leggi su yeslife

(Di domenica 24 gennaio 2021)posta unin cui dice gliche compiràin tantissime, per trovare quella in cui suona meglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therealhunzigram) Nella didascalia,scrive: “fatemi gli auguri SOLO in Vietnamita….altrimenti non li considererò validi!!“. Nella L'articolo proviene da YesLife.it.