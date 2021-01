Serie B | Entella-Pisa | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021)B,stasera alle 21:00. L’anticipo della 19a giornata di campionato è una sfida accesa tra dueche nonostante la posizione in classifica stano attraversando un buon periodo di forma. Vivarini contro D’Angelo inaugurano l’ultima giornata del girone d’andata., obiettivo sfruttare il momento positivo Dopo tre vittorie consecutive l’si è fermata contro il Chievo nell’ultima giornata. Ilè un cliente scomodo, ma i liguri avranno dalla loro il fattore campo: non solo la partita di stasera, ma anche la prossima con il Cosenza sarà giocata a Chiavari. Due partite consecutive in casa che l’deve vincere per accumulare più punti possibili. In questo momento i liguri occupano la 19a posizione con 14 ...