Mutazione del virus, obbligo di segnalazione per chi si reca in Brasile, Gran Bretagna e Sudafrica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione alle mutazioni genetiche del virus Covid-19 riscontrate in alcuni Paesi esteri, l'Unità di Crisi regionale ha disposto che le persone che si sono recate e/o si recheranno in Gran Bretagna, Brasile e Repubblica Sudafricana, per comprovati motivi di lavoro, si segnalino alle Asl territorialmente competenti. E che, in ragione della disponibilità di vaccini, vengano inseriti nei piani vaccinali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

