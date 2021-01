“Morta per una sfida su TikTok”, donati gli organi di Antonella: salveranno tre bambini (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gli organi della piccola Antonella, la ragazzina di 10 anni che per la procura di Palermo è deceduta durante una prova estrema di soffocamento su TikTok, salveranno tre bambini. Come trapelato ieri, infatti, i genitori hanno acconsentito alla donazione. Repubblica riferisce che il suo fegato, un rene e il pancreas sono già partiti per il Bambino Gesù di Roma, mentre l’altro rene arriverà al Gaslini di Genova. Due i bambini che verranno operati a Roma dove sarà eseguito un trapianto combinato, e uno nel capoluogo ligure. Le operazioni di espianto sono avvenute all’ospedale Di Cristina di Palermo, la stessa struttura dove la piccola è stata accompagnata dai genitori in arresto cardiocircolatorio dovuto ad asfissia prolungata. Secondo una prima ricostruzione la piccola avrebbe raccolto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Glidella piccola, la ragazzina di 10 anni che per la procura di Palermo è deceduta durante una prova estrema di soffocamento sutre. Come trapelato ieri, infatti, i genitori hanno acconsentito alla donazione. Repubblica riferisce che il suo fegato, un rene e il pancreas sono già partiti per il Bambino Gesù di Roma, mentre l’altro rene arriverà al Gaslini di Genova. Due iche verranno operati a Roma dove sarà eseguito un trapianto combinato, e uno nel capoluogo ligure. Le operazioni di espianto sono avvenute all’ospedale Di Cristina di Palermo, la stessa struttura dove la piccola è stata accompagnata dai genitori in arresto cardiocircolatorio dovuto ad asfissia prolungata. Secondo una prima ricostruzione la piccola avrebbe raccolto la ...

