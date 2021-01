Chi era Lucio Ardenzi, cantante ed attore ex marito di Ornella Vanoni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lucio Ardenzi è stato un attore cantante ed impresario teatrale ex marito di Ornella Vanoni, stasera tra gli ospiti della trasmissione “La Musica Che Gira Intorno” alle 21:30 su RaiUno. Nato a Roma nel 1922 come Lucio Minunni, conosce il successo negli anni Quaranta con la canzone “Ombretta” insieme all’Orchestra Angelini. Incise inoltre anche altri brani: Non So Chi è, Ho Rubato Una Stella e Alida Terminato il secondo conflitto mondiale, Ardenzi diventa un impresario teatrale e talent scout portando al successo le coppie Giorgio Albertazzi – Anne Proclamer e Paolo Stoppa – Rina Morelli. Con il sostegno del Ministero Dello Spettacolo organizza una tournée teatrale in America Latina alla quale parteciparono Giorgio Albertazzi, Glauco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)è stato uned impresario teatrale exdi, stasera tra gli ospiti della trasmissione “La Musica Che Gira Intorno” alle 21:30 su RaiUno. Nato a Roma nel 1922 comeMinunni, conosce il successo negli anni Quaranta con la canzone “Ombretta” insieme all’Orchestra Angelini. Incise inoltre anche altri brani: Non So Chi è, Ho Rubato Una Stella e Alida Terminato il secondo conflitto mondiale,diventa un impresario teatrale e talent scout portando al successo le coppie Giorgio Albertazzi – Anne Proclamer e Paolo Stoppa – Rina Morelli. Con il sostegno del Ministero Dello Spettacolo organizza una tournée teatrale in America Latina alla quale parteciparono Giorgio Albertazzi, Glauco ...

capuanogio : ?? Rigore per il #Milan. Ancora? Sì C'era? Quasi sempre Chi vuole fermare la squadra di #Pioli si concentri su a… - enpaonlus : Allevamento lager con 850 cani, la metà malati di brucellosi. Escluso l’abbattimento, si lavora per g…… - Marcozanni86 : I soldi del #RF ancora non ci sono, ma lui dice che Parigggi li ha già presi. Ma non ci si può aspettare la verità… - 811Proudman : RT @ErmannoKilgore: Finalmente chi gestisce #Renzi esce alla luce del sole...era ora. - angelo_falanga : RT @ErmannoKilgore: Finalmente chi gestisce #Renzi esce alla luce del sole...era ora. -

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Trovata morta a 42 anni, gli amici: «Ecco chi era Simona, una persona entusiasta che amava la vita» Il Tirreno Collaboratore scolastico muore a 57 anni: «Ci mancheranno i sorrisi e la sua ironia»

Giulio Angeli abitava alla Cappella e lavorava all’istituto Agrario di Mutigliano: il funerale domani pomeriggio alle ore 15 Il ritratto Una sensazione di malessere e affaticamento, la corsa in ospeda ...

Il Battistero di Firenze tanto amato da Dante? Forse era tutto dorato

L’Opera del Duomo restaura il monumento e fa ricerca. Tracce di doratura sui capitelli fanno ipotizzare uno scenario inedito ...

Giulio Angeli abitava alla Cappella e lavorava all’istituto Agrario di Mutigliano: il funerale domani pomeriggio alle ore 15 Il ritratto Una sensazione di malessere e affaticamento, la corsa in ospeda ...L’Opera del Duomo restaura il monumento e fa ricerca. Tracce di doratura sui capitelli fanno ipotizzare uno scenario inedito ...