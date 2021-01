Brie Larson sarà la protagonista della serie Lessons of Chemistry

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L'attrice premio Oscare produttrice diof, una nuovaprodotta per Apple.interpreterà una scienziata nellaof, un nuovo progetto drammatico di cui Apple ha ordinato la produzione. L'attrice premio Oscar, nel marzo 2019, era stata indicata comedi un altro progetto destinato alla piattaforma di streaming tratto dall'autobiografia di Amaryillis Fox, attualmente in pausa per colpa degli impegnistar legati a Captain Marvel 2. Il nuovo show televisivo è tratto dal primo romanzo scritto da Bonnie Garmus e gli episodi diof ...

