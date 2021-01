Il CPIA di Crotone ricerca docente di A023 per supplenza Scadenza domande 28 gennaio

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildicomunica che è indetta la selezione per l’assegnazione di un incarico a tempo determinato per l’insegnamento riguardante la classe di concorsoItaliano perAlloglotti; gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti per la classe di concorso(DPR 19/16 e DM 259/17) ed essere in possesso di uno dei titoli di specializzazione in italiano L2. L'articolo .