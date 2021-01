Confesercenti Campania, Schiavo: Ristori per tutte le imprese, ok dal ministro. Alt a 50 mln di cartelle esattoriali (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Abbiamo chiesto di bloccare l’invio di 50 milioni di cartelle esattoriali, le imprese vanno sostenute per rilanciare l’economia evitandone il fallimento”. Così il responsabile politiche per il Mezzogiorno e presidente regionale di Confesercenti Campania e Molise, Vincenzo Schiavo, che ha preso parte alla giunta nazionale di Confesercenti, alla quale ha partecipato anche il vice ministro dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani. “L’incontro è stato molto proficuo – spiega Schiavo – perché innanzitutto il viceministro ha accolto le nostre richieste di assicurare Ristori, per il mancato fatturato del 2021 rispetto al 2020, a tutte le categorie d’impresa, senza fare distinzioni tra i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Abbiamo chiesto di bloccare l’invio di 50 milioni di, levanno sostenute per rilanciare l’economia evitandone il fallimento”. Così il responsabile politiche per il Mezzogiorno e presidente regionale die Molise, Vincenzo, che ha preso parte alla giunta nazionale di, alla quale ha partecipato anche il vicedell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani. “L’incontro è stato molto proficuo – spiega– perché innanzitutto il viceha accolto le nostre richieste di assicurare, per il mancato fatturato del 2021 rispetto al 2020, ale categorie d’impresa, senza fare distinzioni tra i ...

Si è tenuta, la riunione della Giunta Nazionale di Confesercenti con la straordinaria partecipazione del vice ministro dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani. Presente anche Vincenzo ...

