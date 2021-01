‘Bridgerton’, arriva il rinnovo per la seconda stagione: l’annuncio ufficiale di ‘Netflix’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ha riscosso moltissimo successo la prima stagione di Bridgerton, l’amatissima serie tv targata Shondaland, creata da Shonda Rhimes e Chris Van Dusen, ispirata alla saga best seller di Julia Quinn. E dopo essere stata una delle serie più viste in assoluto, Bridgerton è pronta a tornare su Netflix con l’attesissima seconda stagione, che era già stata confermata in precedenza; la comunicazione ufficiale è stata dato da Lady Whistledown, la misteriosa voce narrante della prima stagione: Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera ... Leggi su isaechia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ha riscosso moltissimo successo la primadi Bridgerton, l’amatissima serie tv targata Shondaland, creata da Shonda Rhimes e Chris Van Dusen, ispirata alla saga best seller di Julia Quinn. E dopo essere stata una delle serie più viste in assoluto, Bridgerton è pronta a tornare su Netflix con l’attesissima, che era già stata confermata in precedenza; la comunicazioneè stata dato da Lady Whistledown, la misteriosa voce narrante della prima: Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera ...

