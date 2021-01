Pillole velenose sula casa del GF Vip | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 10

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Protagonista della settimana appena conclusa è stata Cecilia Capriotti. Maria Teresa l’ha nominata, e lei l’ha presa così male, che per 48 ore ha fatto il panico?Ha dato alla Ruta, della falsa, bugiarda e pure vecchia dandole della nonna?. Ha parlato di questa nomination con tutti per 2 giorni ininterrottamente, passando dalla rabbia al pianto e di nuovo dal pianto alla rabbia?. Ha continuato a lanciarle frecciatine e si è fatta sentire parlare male di lei, tanto che a un certo punto Maria Teresa ha dato fuori di matto. Ha avuto una forte crisi isterica.“Sono una persona! Faccio finta di niente ma le cose le vedo e le sento! Sono incazzata! Posso essere incazzata per una volta anch’io??? Basta! Basta! Basta!” Queste alcune delle cose che ha gridato piangendo, in questo momento di crisi.Vi dico la verità, con la Capriotti che per due giorni, continua a bisbigliare, facendosi però ...