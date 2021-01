Kulusevski Dybala: retroscena prima di Juventus Napoli (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dybala-Kulusevski, il retroscena: è successo prima di Juventus Napoli, sfida valida per la finale di Supercoppa Paulo Dybala presente a bordocampo durante il riscaldamento prima di Juventus-Napoli di Supercoppa. Grande appoggio dell’argentino ai compagni, con il numero 10 al momento infortunato. Come riferito da Rai Sport, Dybala si è avvicinato a Kulusevski prima dell’inizio del match, dicendogli «Vai fratello». C’è grande compattezza, anche tra compagni di reparto, all’interno dello spogliatoio bianconero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021), il: è successodi, sfida valida per la finale di Supercoppa Paulopresente a bordocampo durante il riscaldamentodidi Supercoppa. Grande appoggio dell’argentino ai compagni, con il numero 10 al momento infortunato. Come riferito da Rai Sport,si è avvicinato adell’inizio del match, dicendogli «Vai fratello». C’è grande compattezza, anche tra compagni di reparto, all’interno dello spogliatoio bianconero. Leggi su Calcionews24.com

Livia_DiGioia : RT @MMicol_: Scusate ma con tutto il rispetto..a me cosa cazzo me ne frega di Dybala che dice a Kulusevski: ”Vai fratello” - junews24com : Dybala-Kulusevski, il retroscena: è successo prima di Juve-Napoli - - sportli26181512 : Juve: cos'ha detto Dybala a Kulusevski prima della partita col Napoli: C'è anche l'infortunato Paulo Dybala al Mape… - not_Jaywilliams : 'episodio simpatico' tra Dybala e kulusevski, secondo Capaldi della Rai (non so cosa significhino a e i, sulla R ho… - mariedduscanu : Notiziona data ora in anteprima mondiale dal bordocampista della RAI pare che Dybala abbia detto a Kulusevski ' va… -