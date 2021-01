Biden, oggi la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca: ecco quando e dove seguirla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La cerimonia di insediamento del 46esimo presidente statunitense Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris si tiene oggi, 20 gennaio. Il giuramento è fissato per le 12, ora statunitense, e potremo pertanto guardare la diretta alle 18 italiane. Sarà un’insediamento piuttosto sobrio rispetto agli anni passati. Non c’è “nessuna particolare voglia di festeggiare, per i 400mila morti causati dal Covid, ma anche per le fortissime tensioni politiche che sono culminate nell’attacco al Congresso del 6 gennaio”. Così ha spiegato Francesco Costa, vicedirettore de Il Post, al Tg1. Nonostante l’assenza di tradizionali riti e l’assenza del pubblico, sarà senza dubbio uno spettacolo da non perdersi, tra una canzone di Lady Gaga e una performance di Jennifer Lopez. >> Trump non presenzierà ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ladidel 46esimo presidente statunitense Joee della vicepresidente Kamala Harris si tiene, 20 gennaio. Il giuramento è fissato per le 12, ora statunitense, e potremo pertanto guardare la diretta alle 18 italiane. Sarà un’piuttosto sobrio rispetto agli anni passati. Non c’è “nessuna particolare voglia di festeggiare, per i 400mila morti causati dal Covid, ma anche per le fortissime tensioni politiche che sono culminate nell’attacco al Congresso del 6 gennaio”. Così ha spiegato Francesco Costa, vicedirettore de Il Post, al Tg1. Nonostante l’assenza di tradizionali riti e l’assenza del pubblico, sarà senza dubbio uno spettacolo da non perdersi, tra una canzone di Lady Gaga e una performance di Jennifer Lopez. >> Trump non presenzierà ...

