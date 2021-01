Atalanta, Gasperini: “Giochiamo ogni tre giorni, il Milan contro di noi farà la terza in dodici” (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Stiamo giocando ogni tre giorni, sono tutte partite difficili. Oggi è stata un’altra battaglia, per noi sarà la quarta partita in dieci giorni, per il Milan sarà la terza in dodici. I cambi rispetto a Genoa sono stati Romero, Muriel, Miranchuk, parliamo di giocatori che possono giocare in ogni formazione”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 tra Udinese e Atalanta, gara valevole per il recupero della decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico nerazzurro ha evidenziato la quantità di impegni dei suoi nelle ultime settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Stiamo giocandotre, sono tutte partite difficili. Oggi è stata un’altra battaglia, per noi sarà la quarta partita in dieci, per ilsarà lain. I cambi rispetto a Genoa sono stati Romero, Muriel, Miranchuk, parliamo di giocatori che possono giocare informazione”. Lo ha detto Gian Pieroin conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 tra Udinese e, gara valevole per il recupero della decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico nerazzurro ha evidenziato la quantità di impegni dei suoi nelle ultime settimane. SportFace.

