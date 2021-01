Renzi 'Conte pur di restare ha cambiato tre maggioranze' (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA - "Lei, signor presidente, pur di restare dov'è ha cambiato la terza maggioranza diversa, ci risparmi la cosa che l'agenda di Biden è la nostra agenda, dopo aver detto che era l'agenda Trump la ... Leggi su gazzettadiparma (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA - "Lei, signor presidente, pur didov'è hala terza maggioranza diversa, ci risparmi la cosa che l'agenda di Biden è la nostra agenda, dopo aver detto che era l'agenda Trump la ...

CarloCalenda : Dato il livello di ripetitività e manicheismo del @fattoquotidiano io fossi in loro una copertina definitiva: Conte… - petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - NicolaPorro : Molla i servizi segreti. E su questo Renzi porta a casa una vittoria. #Conte - rob_arci : RT @ilriformista: “Ora o mai più si può fare una discussione: ora ci giochiamo il futuro, non tra sei mesi' #Renzi #Conte #crisigoverno #Se… - massimo_fares : RT @DeerEwan: Conte si è tenuto gli schiaffi a Renzi per il finale. ?????? #Senato #Renzi #crisigoverno -