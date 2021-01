La fanpage Le Più Belle Frasi di Osho oscurata su Facebook: è censura? Twitter si scatena (Di martedì 19 gennaio 2021) censura? Policies violate? Un semplice errore? Non sappiamo ancora, fatto sta che stamattina è avvenuto l’oscuramento della pagina Facebook di Le Più Belle Frasi di Osho, pagina più o meno satirica in cui al santone indiano morto nel 1990 vengono attribuite Frasi più o meno divertenti più o meno legate all’attualità. Lavocechestecca ha avvicinato il vignettista che anima la pagina da oltre un milione di like, Federico Palmaroli, che ha dichiarato: “Sono in contatto con Facebook Italia. Voglio aspettare che si risolva la situazione prima di lasciarmi andare a nessun improperio”. Al momento rimane attivo il profilo Twitter, dove l’ultimo post (di circa 12 ore fa) è il seguente: #Camera #crisigoverno ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 19 gennaio 2021)? Policies violate? Un semplice errore? Non sappiamo ancora, fatto sta che stamattina è avvenuto l’oscuramento della paginadi Le Piùdi, pagina più o meno satirica in cui al santone indiano morto nel 1990 vengono attribuitepiù o meno divertenti più o meno legate all’attualità. Lavocechestecca ha avvicinato il vignettista che anima la pagina da oltre un milione di like, Federico Palmaroli, che ha dichiarato: “Sono in contatto conItalia. Voglio aspettare che si risolva la situazione prima di lasciarmi andare a nessun improperio”. Al momento rimane attivo il profilo, dove l’ultimo post (di circa 12 ore fa) è il seguente: #Camera #crisigoverno ...

