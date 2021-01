Stasera tutto è possibile, la prossima settimana cambia giorno di messa in onda (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il programma condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile, che va in onda su Rai Due il martedì in prima serata, solo per la settimana entrante, andrà in onda di lunedì. Il nuovo appuntamento del comedy show, che ha avuto un ottimo successo durante la prima puntata di questa settimana, è previsto per lunedì 18 gennaio. A darne la comunicazione è stata proprio la Rai. Sul sito della tv di Stato, in un comunicato stampa, si legge che il programma prodotto in collaborazione con ‘Endemol Shine Italy’, eccezionalmente per la prossima settimana andrà in onda nella prime time del primo giorno della settimana. Nel secondo episodio di Stasera ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il programma condotto da Stefano De Martino,, che va insu Rai Due il martedì in prima serata, solo per laentrante, andrà indi lunedì. Il nuovo appuntamento del comedy show, che ha avuto un ottimo successo durante la prima puntata di questa, è previsto per lunedì 18 gennaio. A darne la comunicazione è stata proprio la Rai. Sul sito della tv di Stato, in un comunicato stampa, si legge che il programma prodotto in collaborazione con ‘Endemol Shine Italy’, eccezionalmente per laandrà innella prime time del primodella. Nel secondo episodio di...

