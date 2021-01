Devastante terremoto in Indonesia: decine edifici crollati, 35 morti e oltre 600 feriti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un fortissimo terremoto, di magnitudo 6.2, si è registrato nella provincia del Sulawesi in Indonesia. Drammatico il bilancio: 35 morti, oltre 600 feriti e decine di edifici crollati. Devastante terremoto in Indonesia: il bilancio dei morti e dei feriti è drammatico La maggior parte delle vittime si sono registrate nel capoluogo della provincia Mamuju, secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un fortissimo, di magnitudo 6.2, si è registrato nella provincia del Sulawesi in. Drammatico il bilancio: 35600diin: il bilancio deie deiè drammatico La maggior parte delle vittime si sono registrate nel capoluogo della provincia Mamuju, secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

