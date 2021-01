Dalla Grecia: Zagaritis molto vicino al Parma (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Parma è su Vasilios Zagaritis, terzino sinistro greco classe 2001 del Panathinaikos, trovano conferme le indiscrezioni provenienti dal portale greco gazzetta.gr, secondo cui il club emiliano avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilè su Vasilios, terzino sinistro greco classe 2001 del Panathinaikos, trovano conferme le indiscrezioni provenienti dal portale greco gazzetta.gr, secondo cui il club emiliano avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tabesbylou : sono stata in chiamata con cecilia dalla grecia e con fabrizio del dipartimento specialistico?? - GreeceinItaly : 'vicino o lontano' materiale pubblicato dalla Pinacoteca per Bambini di Grecia all'indirizzo Y?uTube: - YvanGoSlow24 : Fonti dalla Grecia. - ilmeteoit : #Video dalla #GRECIA: alluvione in #KORNOFOLIA - BSanturbano : Covid, dalla Grecia la proposta di un certificato di vaccinazione -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Grecia Dalla Grecia: Zagaritis molto vicino al Parma alfredopedulla.com Meteo: GELO RUSSO lambirà l'Italia nelle prossime 48 ORE, tutte le CONSEGUENZE

Gelide correnti russe tenteranno l'affondo verso il Mediterraneo centrale, ma riusciranno parzialmente nel loro obiettivo. SITUAZIONE. Correnti di aria gelida di matrice russa si sta riversando sulla ...

Forte scossa di terremoto M 4.7 avvertita dalla popolazione in zona ad alta sismicità: trema la terra per diversi km a Taiwan. Dati Emsc

Forte scossa di terremoto colpisce Taiwan Serie di scosse in diverse zone del mondo anche nella giornata odierna, non soltanto nel Pacifico ma anche nel Mediterraneo ?

Gelide correnti russe tenteranno l'affondo verso il Mediterraneo centrale, ma riusciranno parzialmente nel loro obiettivo. SITUAZIONE. Correnti di aria gelida di matrice russa si sta riversando sulla ...Forte scossa di terremoto colpisce Taiwan Serie di scosse in diverse zone del mondo anche nella giornata odierna, non soltanto nel Pacifico ma anche nel Mediterraneo ?