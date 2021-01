Crisi di governo, Buffagni: “Renzi? Scelta non intelligente rispetto agli interessi del Paese” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Credo che la Scelta di Matteo Renzi vada contro gli interessi del Paese. Ci sono morti tutti i giorni, la malattia non è debellata. Affrontiamo la situazione dando la priorità agli italiani”. Sono le parole del viceministro allo Sviluppo economico ed esponente del Movimento 5 stelle, Stefano Buffagni, dopo la conferenza stampa con cui il leader di Italia viva ha annunciato il ritiro delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e quello del sottosegretario Ivan Scalfarotto dal governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Credo che ladi Matteovada contro glidel. Ci sono morti tutti i giorni, la malattia non è debellata. Affrontiamo la situazione dando la prioritàitaliani”. Sono le parole del viceministro allo Sviluppo economico ed esponente del Movimento 5 stelle, Stefano, dopo la conferenza stampa con cui il leader di Italia viva ha annunciato il ritiro delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e quello del sottosegretario Ivan Scalfarotto dal. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - F1997Fe : RT @gandalfclaw: E va bene, e facciamo scoppiare una crisi di governo in piena pandemia #crisidigoverno - GianpaoloPamio : #ottoemezzo solo un partito di pazzi apre una crisi di governo durante una pandemia che ci porterà a 100.000 morti… -