Micovschi alla Reggina: c’è anche la foto della firma (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non erano banali contatti, quelli del 2 gennaio, ma assolute certezze. Micovschi dal Genoa alla Reggina in prestito secco: dopo quanto vi avevamo anticipato il 2 gennaio, assolutamente confermata la notizia del pomeriggio quando sugli accordi totali, quelli che contano in trattative del genere. Ecco l’ulteriore certificazione, la foto postata del suo agente Catalin Sarmasan: si vede Micovschi che firma il contratto che lo legherà fino a giugno alla Reggina. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Catalin Sarmasan (@catalinsarmasan) foto: Logo Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non erano banali contatti, quelli del 2 gennaio, ma assolute certezze.dal Genoain prestito secco: dopo quanto vi avevamo anticipato il 2 gennaio, assolutamente confermata la notizia del pomeriggio quando sugli accordi totali, quelli che contano in trattative del genere. Ecco l’ulteriore certificazione, lapostata del suo agente Catalin Sarmasan: si vedecheil contratto che lo legherà fino a giugno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Catalin Sarmasan (@catalinsarmasan): LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

