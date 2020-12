Palermo-Bari, la passione non conosce distanza: al ‘Barbera’ saranno presenti i tifosi americani (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vincere per dare un calcio alle polemiche.E' questo l’obiettivo del Palermo di Roberto Boscaglia che, alle ore 15.00, affronterà il Bari in occasione della gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un vero e proprio banco di prova per la compagine rosanero che - reduce dal pareggio maturato a Vibo Valentia contro la Vibonese - spera di chiudere il 2020 con un importante successo tra le mura amiche.Per l'occasione, oggi al "Renzo Barbera", in gradinata saranno presenti per la prima volta anche i tifosi americani con lo striscione "Palermo FAN CLUB di New York. FEDE passione AMORE". Una presenza importante e uno stimolo in più per i rosanero, che oggi nel big match contro la 'corazzata' di Auteri sono chiamati a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vincere per dare un calcio alle polemiche.E' questo l’obiettivo deldi Roberto Boscaglia che, alle ore 15.00, affronterà ilin occasione della gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un vero e proprio banco di prova per la compagine rosanero che - reduce dal pareggio maturato a Vibo Valentia contro la Vibonese - spera di chiudere il 2020 con un importante successo tra le mura amiche.Per l'occasione, oggi al "Renzo Barbera", in gradinataper la prima volta anche icon lo striscione "FAN CLUB di New York. FEDEAMORE". Una presenza importante e uno stimolo in più per i rosanero, che oggi nel big match contro la 'corazzata' di Auteri sono chiamati a ...

aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #PalermoBari, 17.a giornata del campionato di #SerieC.… - WiAnselmo : #Palermo-Bari, la passione non conosce distanza: al 'Barbera' saranno presenti i tifosi americani - Mediagol : #Palermo-Bari, la passione non conosce distanza: al 'Barbera' saranno presenti i tifosi americani - tifoblogIT : #MatchDay ? Oggi si gioca al Barbera contro il Bari, in occasione del nostro 120° compleanno indosseremo la divisa… - OpenGDB : #MatchDay ? Oggi si gioca al Barbera contro il Bari, in occasione del nostro 120° compleanno indosseremo la divisa… -