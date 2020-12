Ridatemi mia moglie | Fabio De Luigi e Anita Caprioli sono una coppia in crisi nella nuova miniserie Sky

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)DeinmiaDeapproda a Sky. L’attore sarà il protagonista dimia, una commedia in due parti prodotta da Sky e Colorado Film, adattamento della sitcom I Want My Wife Back, serie co-prodotta da Mainstreet Pictures e Busby Productions nel Regno Unito e distribuita a livello internazionale da BBC Studios. Alla regia, al suo debutto televisivo dopo numerosi film per il cinema, molti dei quali proprio assieme a De, Alessandro Genovesi, qui anche sceneggiatore insieme a Giovanni Bognetti. InmiaDeveste i panni di Giovanni, sposato da tanti anni con ...

Fabio De Luigi approda a Sky. L'attore sarà il protagonista di Ridatemi mia moglie, una commedia in due parti prodotta da Sky e Colorado Film, adattamento della sitcom I Want My Wife Back, serie co-prodotta da Mainstreet Pictures e Busby Productions nel Regno Unito e distribuita a livello internazionale da BBC Studios. Alla regia, al suo debutto televisivo dopo numerosi film per il cinema, molti dei quali proprio assieme a De Luigi, Alessandro Genovesi, qui anche sceneggiatore insieme a Giovanni Bognetti.