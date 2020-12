In futuro potremmo vivere 120 anni (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, in un futuro neanche troppo lontano, arrivati a circa 40 anni, potremo ricevere un’iniezione che contiene un vettore, un virus che porta all’interno del DNA cellulare delle informazioni, dei “dati”, che poi vengono attivati da un farmaco preso per bocca ed entro poche settimane le cellule userebbero i dati per rigenerarsi ringiovanendo di una decina d’anni. Saranno però terapie accessibili a tutti o solo a un’élite? Come si farà per lo stato sociale, le pensioni, l’occupazione? Si andrà incontro a un sovrappopolamento? Certo, forse sarebbe necessario rivedere l’età pensionistica, dato che un 60enne di domani potrebbe avere le energie di un 30enne di oggi. Se l’età media tra pochissime decadi si alzasse fino a 120 anni cosa significherebbe tutto ciò per ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, in unneanche troppo lontano, arrivati a circa 40, potremo ricevere un’iniezione che contiene un vettore, un virus che porta all’interno del DNA cellulare delle informazioni, dei “dati”, che poi vengono attivati da un farmaco preso per bocca ed entro poche settimane le cellule userebbero i dati per rigenerarsi ringiovanendo di una decina d’. Saranno però terapie accessibili a tutti o solo a un’élite? Come si farà per lo stato sociale, le pensioni, l’occupazione? Si andrà incontro a un sovrappopolamento? Certo, forse sarebbe necessario rivedere l’età pensionistica, dato che un 60enne di domani potrebbe avere le energie di un 30enne di oggi. Se l’età media tra pochissime decadi si alzasse fino a 120cosa significherebbe tutto ciò per ...

