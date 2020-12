Dl ristori | Cgia Mestre | ' Coperto solo il 25% delle perdite'

(Di sabato 5 dicembre 2020) 'Lo sforzo economico messo in campo dal governo Conte non ha precedenti. Dall'inizio della crisi pandemica fino a oggi, le risorse direttamente a sostegnoimprese italiane ammontano a circa 35 ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ristori quater, ecco il nuovo calendario del Fisco. Gli artigiani delusi, la Cgia: 'Coperto solo il 25% delle perdite' http… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Dlristori, Cgia: 'Coperto solo il 25% delle perdite subite' - DividendProfit : Ristori quater, ecco il nuovo calendario del Fisco. Gli artigiani delusi, la Cgia: “Coperto solo il 25% delle perdi… - Affaritaliani : Decreto Ristori, la denuncia di Cgia: 'Coperto solo il 25% delle perdite' - GHERARDIMAURO1 : RT @cgiamestre: Ristori quater, ecco il nuovo calendario del Fisco. Gli artigiani delusi, la Cgia: 'Coperto solo il… -

Ultime Notizie dalla rete : ristori Cgia

Agenzia ANSA

"Lo sforzo economico messo in campo dal governo Conte non ha precedenti. Dall'inizio della crisi pandemica fino a oggi, le risorse direttamente a sostegno delle imprese italiane ammontano a circa 35 m ...Lo si apprende dalle stime della Cgia. Non è pertanto da escludere che almeno 350 mila piccole e micro aziende di questi settori chiuderanno definitivamente la saracinesca entro la fine di questo mese ...