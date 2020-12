Arrestato 31enne: in casa aveva droga e 90mila euro in contanti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – E’ stato fermato, a Roma, in via Monte delle Capre all’incrocio con via Castiglione della Pescaia. L’uomo, un romano di 31 anni, con precedenti di polizia, sin da subito si e’ mostrato agli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, nervoso ed insofferente al controllo. Perquisito, e’ stato trovato in possesso di 6 involucri in cellophane nascosti all’interno dello slip, contenenti cocaina pari a un peso di 3,40 grammi. Ulteriori 3 involucri pari a 1,80 grammi della stessa sostanza, sono stati trovati nascosti invece, nell’alloggio della batteria di una chiave per auto non funzionante. Nella successiva perquisizione a casa del 31enne, i poliziotti hanno rinvenuto oltre a telefoni cellulari, ulteriori 50 involucri contenenti cocaina pari a circa 28,25 grammi e fogli manoscritti riconducibili all’attivita’ illecita di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – E’ stato fermato, a Roma, in via Monte delle Capre all’incrocio con via Castiglione della Pescaia. L’uomo, un romano di 31 anni, con precedenti di polizia, sin da subito si e’ mostrato agli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, nervoso ed insofferente al controllo. Perquisito, e’ stato trovato in possesso di 6 involucri in cellophane nascosti all’interno dello slip, contenenti cocaina pari a un peso di 3,40 grammi. Ulteriori 3 involucri pari a 1,80 grammi della stessa sostanza, sono stati trovati nascosti invece, nell’alloggio della batteria di una chiave per auto non funzionante. Nella successiva perquisizione adel, i poliziotti hanno rinvenuto oltre a telefoni cellulari, ulteriori 50 involucri contenenti cocaina pari a circa 28,25 grammi e fogli manoscritti riconducibili all’attivita’ illecita di ...

Ha fatto la spesa, a modo suo, e si è avviato alle casse. E quando il vigilante gli ha chiesto spiegazioni, ha pensato bene di aggredirlo e fuggire. Un uomo di 38 anni, nato alle Seychelles, irregolar ...

Spaccio di eroina Condannato a cinque anni

Trovato con 76 grammi di eroina, è stato condannato a 5 anni di reclusione e 20mila euro di multa il pakistano 31enne Irfan Sajjad. L’uomo era stato arrestato il 6 giugno a Porto Recanati, dove vive.

