Giappone, vendite al dettaglio sotto attese (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Aumentano i consumi in Giappone a ottobre. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite sono salite del 6,4% su base annuale dopo il -8,7% di settembre, facendo meglio del consensus (-7,7%). Su base mensile le vendite sono cresciute dello 0,4%, dopo il -0,1% registrato il mese precedente. Le stime degli analisti erano per un +0,5%. Quanto alle vendite all'ingrosso, riportano un -6,1% su anno ed un +1,6% su mese. Le vendite totali hanno evidenziato così un decremento del 2,3% tendenziale e un aumento dello 0,9% congiunturale.

