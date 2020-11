Cristiana Sinagra: vita privata, età, lavoro, Instagram e curiosità sulla madre di Diego Maradona Jr. (Di venerdì 27 novembre 2020) Scopriamo qualcosa di più sulla vita privata di Cristiana Sinagra. Questa bella donna napoletana è stata una delle fiamme di Diego Armando Maradona, l’asso argentino appena scomparso, ed è la madre di Diego Armando Jr. Poco più di 30 anni fa la vicenda suscitò un forte clamore, poiché il campione era nel pieno splendore della sua carriera agonistica ed anche fidanzato con la donna che poi avrebbe sposato. Maradona ha riconosciuto suo figlio solo qualche anno fa, dopo anni di battaglie da parte della Sinagra per vedere riconosciuti i diritti del ragazzo. Da qualche tempo tutti e tre si erano riappacificati ed i rapporti erano sereni. Chi è Cristiana Sinagra: età, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 27 novembre 2020) Scopriamo qualcosa di piùdi. Questa bella donna napoletana è stata una delle fiamme diArmando, l’asso argentino appena scomparso, ed è ladiArmando Jr. Poco più di 30 anni fa la vicenda suscitò un forte clamore, poiché il campione era nel pieno splendore della sua carriera agonistica ed anche fidanzato con la donna che poi avrebbe sposato.ha riconosciuto suo figlio solo qualche anno fa, dopo anni di battaglie da parte dellaper vedere riconosciuti i diritti del ragazzo. Da qualche tempo tutti e tre si erano riappacificati ed i rapporti erano sereni. Chi è: età, ...

