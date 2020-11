Vaccino Oxford richiede studi ulteriori: tempi distribuzione non dovrebbero cambiare (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Oxford contro il richiede studi ulteriori. Il candidato Vaccino anti Covid elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di Pomezia. richiede studi 'supplementari'. Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilcontro il. Il candidatoanti Covid elaborato dall'università di, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di Pomezia.'supplementari'.

Londra, 26 novembre 2020 - Improvvisa frenata sul candidato vaccino anti Coronavirus elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con Astrazeneca e l'Irbm di Pomezia. La doccia ...

Covid: AstraZeneca ammette errore sul vaccino

Per assurda ne è risultata un’efficacia superiore. Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, in collaborazione con l’Università di Oxford e con l’azienda italiana Irbm, dovrà passare per nuovi test. Lo ha ...

